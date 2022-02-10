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Говорили о России: Столтенберг созвонился с Зеленским и Блинкеном

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский провели совместный разговор.
 |  Автор: Шароди Диана
Говорили о России: Столтенберг созвонился с Зеленским и Блинкеном
Йенс Столтенберг / EPA / UPG

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Сообщается, что политики обсуждали текущее положение дел между Украиной и Россией. 

Об этом стало известно из Твиттер-аккаунте Столтенберга. 

Чиновник говорит, что заверил Зеленского в продолжении оказания всяческой политической и практической помощи Украине, в особенности, если ситуация будет накаляться.

"Поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу наращивания Россией военного присутствия в Украине и вокруг нее. НАТО продолжит политическую и практическую поддержку нашего высоко ценного партнера. Мы призываем Россию к деэскалации и продолжению диалога для поиска мирного решения", 

-написал Генсек. 

Кроме того, Блинкен и Столтенберг обговорили продолжение координации трансатлантического ответа на российские угрозы в отношении Украины. Столтенберг подчеркнул важность тесного взаимодействия с Украиной в этом вопросе. 

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Напомним, утверждения Кремля о "внутреннем конфликте в Украине" являются абсурдом. Поэтому, вместо подготовки ответов на российские ультиматумы, Западу следует задать несколько вопросов самой России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

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