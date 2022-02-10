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Трасс оговорилась на встрече с Лавровым
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс оговорилась на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Коммерсант в четверг, 10 февраля.
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На встрече Трасс потребовала от РФ отвести войска от украинской границы. Лавров в ответ заявил, что они якобы находятся только на своей территории. Затем Лавров уточнил у Трасс, признает ли она суверенитет РФ над Ростовской и Воронежской областями.
"Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", - ответила Трасс.
Тогда британский посол в РФ объяснила министру, что Лавров имел в виду именно российские регионы.
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Затем Трасс пояснила, что изначально думала, что речь идет об Украине и добавила, что признает Ростовскую и Воронежскую области территорией РФ.