Швеция будет давать на реформы в Украине по €22 миллиона в год

Шведское правительство приняло новую стратегию сотрудничества с Украиной, рассчитанную на семь лет.

Швеция в течение семи лет будет выделять Украине по 22 миллиона евро в год на поддержку реформ. Об этом заявила министр по вопросам международного развития и сотрудничества Швеции Матильда Эрнкранс, сообщает Укринформ в четверг, 10 февраля.

"Мы будем оказывать нашу поддержку как в рамках программы сотрудничества, так и в рамках гуманитарной поддержки. Правительством Швеции недавно было принято решение о новой стратегии сотрудничества между Швецией и Украиной, рассчитанном на 7 лет и увеличенном объемом Сотрудничества. Каждый год Украина будет получать около 22 млн евро в рамках сотрудничества ради реформ", - сказала Эрнкранс на брифинге после встречи главой Минреинтеграции Ириной Верещук.

По словам Эрнкранс, помощь будет способствовать развитию устойчивой экономики Украины и устойчивого общества.

О том, изменилась ли позиция Швеции, отказавшейся предоставлять оружие Украине, Эрнкранс сказала: "В Швеции очень строгие правила и контроль за экспортом оружия, поэтому нет планов по поставке оружия в Украину".

Тем не менее министр пояснила, что Швеция сотрудничает с Украиной со времен независимости и общий объем финансирования составил 400 миллиардов евро и планируется дальнейшее расширение помощи.

"Недавно Швеция принимала участие в запуске новой инициативы, а именно фонда Партнерство за сильную Украину, в котором еще четыре страны участвуют. Вклад Швеции составляет 5 млн евро, рассчитанных на три года, надеемся, что вопросы пострадавших от конфликта в районах Донецкой и Луганской областей с помощью этих средств будут решены", - резюмировала Эрнкранс.

Напомним, что ранее пять стран открыли фонд помощи Украине почти на $50 млн. Фонд, основанный США, Швецией, Швейцарией, Великобританией и Канадой, призван смягчить дестабилизирующее влияние РФ в южных и восточных регионах Украины.