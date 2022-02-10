Стало известно о расколе в "Талибане"

Власти талибов раскололись на три лагеря вокруг замглавы правительства, министра обороны и главы МВД.

Среди руководства движения "Талибан" произошел раскол на три враждующих лагеря. Об этом со ссылкой на источники в рядах радикального движения сообщает телеканал Afghanistan International в четверг, 10 февраля.

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В частности, первый лагерь сформировался вокруг замглавы временного афганского правительства Абдула Гани Барадара. Талибы из этой группы хотят стабилизации международных отношений, переговоров с США и продолжения мирного урегулирования внутри страны.

Вторая группа объединила милитаристски настроенных членов движения во главе с Мохаммадом Якубом, министром обороны в правительстве талибов.

Наконец, третья группа представлена диверсионным объединением "Сеть Хаккани". Ее возглавляет глава МВД в правительстве талибов Сираджуддин Хаккани, в одном из интервью заявлявший, что продолжит создавать угрозу для США, пока Белый дом не признает правительство "Талибана". Позже он стал утверждать, якобы его слова были неверно интерпретированы.

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Напомним, что ранее ООН заявила о казнях в Афганистане, талибы - отрицают. Более двух третей смертей стали результатом внесудебных казней, совершенных талибами, несмотря на объявление "всеобщих амнистий", утверждают в ООН.

Также ООН призвала мир собрать 4,4 млрд евро на помощь Афганистану. Срочная гуманитарная помощь необходима большинству жителей Афганистана, заявили в ООН, призвав к беспрецедентному по масштабу сбору средств на постройку убежищ, доступ к питьевой воде и борьбу с голодом.