Великобритания одобрила санкции против России

Британские санкции будут введены в случае вторжения России в Украину. Соответствующий закон одобрил британский парламент.

Парламент Великобритании одобрил закон о санкциях против России - их сможет ввести британское правительство в случае вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии в четверг, 10 февраля.

"Правительство теперь имеет право ввести новые жесткие санкции против России, после того как сегодня в парламенте был принят закон в рамках мер, призванных побудить Кремль прекратить кампанию агрессии в Украине", - сказано в сообщении.

Документ подписал министр по делам Европы Джеймс Клеверли. Закон закладывает основу для самого жесткого режима санкций, который Великобритания может ввести против России.

Теперь правительство Британии может вводить санкции против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных секторов, включая военную, добывающую, химическую отрасли и сферу финансовых услуг.

Ранее СМИ писали, что в ЕС выступили против отключения РФ от SWIFT. Согласование пакета санкций против России за возможное вторжение в Украине ведется в строгой секретности, пишет Bloomberg.

Также сообщалось, что США обсуждают с Европой диверсификацию поставок газа. США и Европа опасаются, что Россия может перекрыть поставки газа, если против нее введут санкции за полномасштабное вторжение в Украину.