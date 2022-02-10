Обсуждения законопроекта о санкциях США против РФ зашли в тупик - сенатор

Законопроект "завис", потому что в США не могут договориться о санкциях против российского банка и Северного потока-2.

Обсуждение законопроекта о санкциях США против России в случае ее вторжения в Украину зашло в тупик. Об этом сообщает журналист CNN Ману Раджу в Twitter в четверг, 10 февраля.

"Я думаю, что мы зашли в тупик (в законопроекте о санкциях против России - ред.)", - процитировал Раджу главу комитета Сената по международным отношениям Роберта Менендеса.

Менендеса пояснил, что законопроект "завис" из-за того, что не могут договориться о вторичных санкциях, которые планируют наложить на российский банк и Северный поток-2. В связи с этим не исключается, что процесс может быть запущен заново.