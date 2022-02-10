Шольц обратился к России насчет Украины

Олаф Шольц заявил, что России не стоит недооценивать решимость Запада ввести санкции в случае вторжения РФ в Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег Россию от вторжения в Украину и подчеркнул, что России не стоит недооценивать решимость Запада вводить санкции. Об этом сообщает DW в четверг, 10 февраля.

"В этой критической ситуации Россия не должна недооценивать наши решимость и единство - как партнеров в ЕС, как союзников в НАТО. Я хочу четко сказать: мы очень серьезно относимся к обеспокоенности наших союзников", - сказал Шольц.

Он добавил, что на карту поставлено не что иное, как предотвращение войны в Европе.

"Мы хотим мира", - напомнил Шольц и добавил, что РФ ждут серьезные политические, экономические и стратегические последствия в случае вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, что 14 февраля Шольц посетит Киев, после чего отправится в Москву. Главной целью визитов немецкого канцлера является ситуация вокруг Украины.