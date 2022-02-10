Крипта на 5 млрд. В США раскрыли кражу века

Министерство юстиции США объявило, что конфисковало большую часть из 119 754 биткоинов, украденных в 2016 году с одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире Bitfinex.

В августе 2016 года гонконгская биржа Bitfinex сообщила, что хакеры украли почти 120 тысяч биткоинов, после чего стоимость криптовалюты (на тот момент) упала с 600 до 540 долларов за монету. До того, как о взломе стало известно, такое количество биткоинов оценивали в 72 миллиона долларов, после кражи — в 65 миллионов долларов. Сейчас Минюст США оценил общую сумму украденных средств в 4,5 миллиарда долларов. С августа 2016 года курс биткоина вырос на 7500%.

8 февраля следователи задержали на Манхэттене в Нью-Йорке супружескую пару, обвиняемую в отмывании украденной криптовалюты. Задержаны 34-летний Илья Лихтенштейн, который имеет гражданство США и России, а также его 31-летняя жена Хизер Морган. В Минюсте не сказали, связаны ли они с компьютерной атакой на Bitfinex. Обоим задержанным предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег, за что им грозит до 20 лет тюрьмы, а также в сговоре с целью обмана США, за что предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Сложная схема

По версии следствия, во время кибератаки на Bitfinex хакер провел более двух тысяч несанкционированных транзакций, переведя украденные биткоины на криптовалютный кошелек, который контролировал Лихтенштейн. За последние пять с половиной лет около 25 тысяч украденных биткоинов вывели с кошелька в рамках сложной схемы отмывания денег, после чего часть средств оказалась на счетах Лихтенштейна и Морган. Следователи смогли конфисковать более 94 тысяч биткоинов, получив во время обыска ключи (цифровые пароли) для доступа к криптовалютному кошельку Лихтенштейна.

По версии следствия, для отмывания денег Лихтенштейн и Морган открывали счета на вымышленные имена, перемещали украденные биткоины небольшими суммами, использовали программы для автоматизации транзакций. В одном случае биржа заблокировала семь аккаунтов пары, из-за чего на счетах застряли более 186 тысяч долларов. Также пара за криптовалюту покупала предоплаченные карты, которыми расплачивалась за различные товары и услуги (например, поездки на Uber или покупку PlayStation). Кроме того, супруги использовали криптовалюту для покупки невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Кто такие

Илья Лихтенштейн известен по прозвищу Голландец, пишет The New York Times. В своем профиле в LinkedIn Лихтенштейн описывает себя как технологического предпринимателя, кодера и инвестора, а также указывает, что получил образование в штате Иллинойс. Предположительно в 2019 году Илья Лихтенштейн предложил Хизер Морган пожениться. Супруги жили в квартире с двумя спальнями в Нижнем Манхэттене стоимостью около одного миллиона долларов, но, согласно документам, они были арендаторами, а не владельцами недвижимости.

Хизер Морган описала себя в LinkedIn как “серийного предпринимателя, плодовитого автора, непочтительного комедийного рэпера и инвестора”. Хизер Морган даже читала рэп под псевдонимом Razzlekhan, а также писала тексты для журналов Forbes и Inc. В Forbes в сообщении о задержании Морган сказано, что она была автором Forbes Women с июля 2017 года по сентябрь 2021 года, но никогда не была сотрудником издания. В Inc. не комментировали, сотрудничали ли с Хизер Морган.