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В Евросоюзе прогнозируют спад волны Омикрона
В ЕС от коронавируса полностью привиты 70% населения, а 45% получили бустерные дозы. Об этом заявила комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес в четверг, 10 февраля.
"В настоящее время 70% населения ЕС полностью вакцинированы, а более 45% получили ревакцинацию. Это обнадеживающие цифры, но нам нужно продолжать вакцинацию", - сказала Кириакидес.
Кириакидес также выразила надежду, что в следующие недели волна заражений Омикроном в ЕС пойдет на спад. Однако она подчеркнула, что несмотря на улучшение ситуации с распространением инфекции, пока рано ослаблять бдительность и следует быть готовыми к появлению новых вариантов коронавируса.
Напомним, что от коронавируса за день умерли 280 украинцев. В стране продолжает увеличиваться суточный прирост больных COVID-19, а также число летальных случаев.