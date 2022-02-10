В Евросоюзе прогнозируют спад волны Омикрона

От коронавируса в ЕС привиты уже 70% населения, но в ЕК подчеркивают, что необходимо продолжать кампанию по иммунизации.

В ЕС от коронавируса полностью привиты 70% населения, а 45% получили бустерные дозы. Об этом заявила комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес в четверг, 10 февраля.

"В настоящее время 70% населения ЕС полностью вакцинированы, а более 45% получили ревакцинацию. Это обнадеживающие цифры, но нам нужно продолжать вакцинацию", - сказала Кириакидес.

Кириакидес также выразила надежду, что в следующие недели волна заражений Омикроном в ЕС пойдет на спад. Однако она подчеркнула, что несмотря на улучшение ситуации с распространением инфекции, пока рано ослаблять бдительность и следует быть готовыми к появлению новых вариантов коронавируса.

Напомним, что от коронавируса за день умерли 280 украинцев. В стране продолжает увеличиваться суточный прирост больных COVID-19, а также число летальных случаев.