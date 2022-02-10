Встреча советников Нормандии идет уже восьмой час

Андрей Ермак должен был выйти на брифинг по итогам встречи в 20:00, но его перенесли на 23:30.

Встреча политических советников лидеров стран нормандской четверки - Украины, России, Германии и Франции - продолжается уже восьмой час. Об этом сообщает офис президента в четверг, 10 февраля.

Переговоры продолжаются уже восьмой час.

"Ожидается, что по результатам переговоров Андрей Ермак проведет брифинг в помещении Посольства Украины в Германии. Ориентировочное время начала - 23:30 (по киевскому времени)", - сказано в сообщении.

Прежде планировалось, что Ермак выйдет на брифинг по итогам встречи в 20:00.

Накануне Ермак сообщил, что в Берлине украинская сторона намерена добиться разблокирования работы Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Во время предыдущих переговоров, которые прошли в Париже 26 января, стороны провели аудит минских соглашений и впервые с 2019 года подписали совместное коммюнике.