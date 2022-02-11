Почта

Во Франции умер вирусолог, открывший ВИЧ

Нобелевский лауреат по медицине скончался на 90-м году жизни. Он всю жизнь посвятил вирусологии.
Во Франции умер вирусолог, открывший ВИЧ

Под Парижем скончался французский вирусолог Люк Монтанье, открывший вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Ученому было 89 лет. Об этом сообщает Libération.

Монтанье родился в августе 1932 года. Он окончил Парижский университет. В 1982 году в рамках научной группы в Институте Пастера обнаружил возбудителя СПИДа, только начавшего свое распространение. Всю свою жизнь ученый посвятил вирусологии и изучению методов борьбы с ВИЧ.

В 2008 году Монтанье и его коллеги были удостоены Нобелевской премии по медицине за работу над ВИЧ.

Еще в начале распространения пандемии COVID-19, он предположил, что причиной послужила утечка из лаборатории, в которой проводились эксперименты по лечению СПИДа.

Также сегодня стало известно о смерти "королевы фанка" Бетти Дэвис. Супруга Майлза Дэвиса стала культовой фигурой благодаря откровенно сексуальным текстам и стилю исполнения.

Также мы писали, что умер украинский режиссер и сценарист Геннадий Тарасуль. Он работал в качестве второго режиссера с Кирой Муратовой.
 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK