Во Франции умер вирусолог, открывший ВИЧ

Нобелевский лауреат по медицине скончался на 90-м году жизни. Он всю жизнь посвятил вирусологии.

Под Парижем скончался французский вирусолог Люк Монтанье, открывший вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Ученому было 89 лет. Об этом сообщает Libération.

Монтанье родился в августе 1932 года. Он окончил Парижский университет. В 1982 году в рамках научной группы в Институте Пастера обнаружил возбудителя СПИДа, только начавшего свое распространение. Всю свою жизнь ученый посвятил вирусологии и изучению методов борьбы с ВИЧ.

В 2008 году Монтанье и его коллеги были удостоены Нобелевской премии по медицине за работу над ВИЧ.

Еще в начале распространения пандемии COVID-19, он предположил, что причиной послужила утечка из лаборатории, в которой проводились эксперименты по лечению СПИДа.

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