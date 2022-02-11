Эрдоган выздоровел от COVID-19

Глава Турции может вернуться к обычному режиму работы в самое ближайшее время. Болезнь у него прошла бессимптомно.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выздоровел от коронавируса. Он получил тест на COVID-19 с отрицательным результатом. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

"Слава богу, анализы, которые у нас были за последние два дня, были отрицательными", - написал он в соцсети.

Лидер Турции также поблагодарил всех, кто молился за его выздоровление.

По словам лечащего врача главы государства Серкана Топалоглу, президент может вернуться к обычному режиму работы в ближайшее время, возможно уже завтра.

Топалоглу добавил, что у Эрдогана не наблюдалось никаких симптомов заболевания за последние несколько дней, в то время как у первой леди Эмине Эрдоган зафиксированы "очень легкие симптомы", пишет Anadolu.

Эрдоган сообщил, что заразился коронавирусом, 5 февраля. Он отметил, что они вместе с женой получили положительный результат теста на COVID-19. За два дня до этого Эрдоган был в Киеве и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

