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Госдеп рекомендовал гражданам США покинуть Украину

Военные действия могут начаться в любой момент, предупредили американцев в Госдепартаменте.
Госдеп рекомендовал гражданам США покинуть Украину

Госдепартамент США в четверг призвал находящихся в Украине американцев немедленно покинуть территорию страны при первой же возможности. Об этом сообщается в распространенном 10 февраля бюллетене.

"Не посещайте Украину из-за возросшей угрозы военных действий России и COVID-19; те, кто находится в Украине, должны уехать сейчас коммерческими или частными средствами", - говорится в сообщении.

Тем гражданам США, которые решат остаться в Украине, Госдеп рекомендует в случае обострения ситуации "проявлять повышенную осторожность в связи с преступностью, общественными беспорядками и потенциальными боевыми действиями".

Также граждан США в Украине предупредили, что американское правительство не сможет эвакуировать соотечественников в случае военных действий РФ в Украине.

"Военные действия могут начаться в любое время и без предупреждения, а также серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из Украины", - отмечается в бюллетене.

Также в Госдепе посоветовали не ездить в Крым и в неконтролируемые украинским правительством районы Донецкой и Луганской областей.

 

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