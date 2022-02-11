В России упал самолет Ан-2 - СМИ

К месту авиакатастрофы уже направились спасатели. Предварительно, на судне находилось два человека.

На Камчатке потерпел крушение самолет Ан-2. По предварительной информации, на борту было два человека. Что с ними, пока неизвестно, пишет ТАСС.

"Спасатели следуют к месту предполагаемого падения легкомоторного самолета Ан-2 в районе села Коряки Елизовского муниципального района", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в России разбился самолет из-за отказа двигателя. Легкомоторный самолет Cessna 172 принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации.

Добавим, в Перу разбился самолет с туристами. Легкомоторный самолет рухнул после облета плато с древними геоглифами. Погибли пять туристов и два пилота.

