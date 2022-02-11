РФ отменила блокирование Азовского моря - эксперт

При этом учения в Черном море не прекращены. А черноморские порты – это 95% украинского экспорта, отметил эксперт.

Россия отменила запланированное ранее блокирование Азовского моря, где собиралась якобы проводить военные учения. Однако РФ по-прежнему планирует блокировать Черное море. Об этом сообщил главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

"В 16:43 сегодня 10.02.2022 управление навигации и океанографии минобороны РФ сообщило об отмене перекрытия района Азовского моря к северу от Керченского пролива", - написал он в Facebook.

По его словам, Украина усилиями дипломатов, экспертов, военных, представителей власти и бизнеса смогла создать "беспрецедентное давление" из-за возникшей проблемы.



Также Клименко допускает, что на решение Кремля могла повлиять и глава британского МИД Лиз Трасс, которая находится с визитом в Москве. Для Британии свобода судоходства стоит в одном ряду со свободой слова, подчеркнул специалист.

Однако, по мнению эксперта, не исключен и вариант того, что "РФ готовит какую-нибудь новую подлость".

"По Черному морю все без изменений (пока), а порты Черного моря – это 95% украинского экспорта, порты Азову – 5% (итого это почти половина всего экспорта Украины)", - добавил Андрей Клименко.

О том, что РФ перекроет проход торговых судов в Черном и Азовском морях, Клименко заявлял 9 февраля. На время проведения российских военных учений в акваториях морей никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено.

Тем временем в Кремле ответили на протест МИД Украины по блокированию судоходства. "Все военные маневры и передвижения российских кораблей в акватории Черного моря производятся в строгом соответствии с международным морским правом", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Закрытие Россией акватории Азовского и Черного морей угрожает суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правам в исключительной морской экономической зоне, говорится в заявлении ВМС ВСУ.