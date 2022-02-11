Принц Чарльз второй раз заразился коронавирусом - СМИ

За пару дней до получения теста с положительным результатом на COVID Чарльз общался с королевой Елизаветой II.

Принц Уэльский Чарльз второй раз заразился коронавирусной инфекцией. После положительного теста на COVID-19 73-летний наследник британского престола самоизолировался. Об этом пишет The Guardian.

Болезнь у принца Чарльза проходит бессимптомно. В первый раз он заболел в марте 2020 года. По его словам, тогда болезнь прошла легко.

Супруга Чарльза, герцогиня Корнуольская, у которой отрицательный результат теста, сообщила, что принц считает изоляцию "немного утомительной".

Отмечается, что 95-летняя королева Елизавета II провела время с Чарльзом во вторник, 8 февраля.

Королева полностью вакцинирована, поэтому ей не придется изолироваться, если только у нее не будет положительного результата теста. Однако ей рекомендовали сдавать по одному экспресс-тесту в день в течение семи дней.