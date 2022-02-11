Почта

Принц Чарльз второй раз заразился коронавирусом - СМИ

За пару дней до получения теста с положительным результатом на COVID Чарльз общался с королевой Елизаветой II.
Принц Чарльз второй раз заразился коронавирусом - СМИ

Принц Уэльский Чарльз второй раз заразился коронавирусной инфекцией. После положительного теста на COVID-19 73-летний наследник британского престола самоизолировался. Об этом пишет The Guardian.

Болезнь у принца Чарльза проходит бессимптомно. В первый раз он заболел в марте 2020 года. По его словам, тогда болезнь прошла легко.

Супруга Чарльза, герцогиня Корнуольская, у которой отрицательный результат теста, сообщила, что принц считает изоляцию "немного утомительной".

Отмечается, что 95-летняя королева Елизавета II провела время с Чарльзом во вторник, 8 февраля.

Королева полностью вакцинирована, поэтому ей не придется изолироваться, если только у нее не будет положительного результата теста. Однако ей рекомендовали сдавать по одному экспресс-тесту в день в течение семи дней.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK