СМИ объяснили длину стола на переговорах Макрона и Путина

Макрон отказался сдавать тест на коронавирус в России. Он сдал французский ПЦР-тест перед отъездом в Москву.

Путина нужно держать в строгом медицинском пузыре - источник / kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил просьбу Кремля о прохождении российского теста COVID-19. Поэтому главу Франции на переговорах посадили на значительном расстоянии от президента РФ Владимира Путина. Об этом Reuters сообщили источники в окружении Макрона.

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Французскому главе государства предложили либо тестирование, либо строгое социальное дистанцирование.

"Мы очень хорошо знали, что это означает отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы (российская сторона, - ред.) получила в свои руки ДНК президента", - заявил один из источников.

Второй источник отметил, что Макрон сдал французский ПЦР-тест перед отъездом в Москву.

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"Россияне сказали нам, что Путина нужно держать в строгом медицинском пузыре", - добавил источник.

Переговоры Макрона и Путина прошли 7 февраля и длились более пяти часов. Длинный стол, за которым сидели президенты, стал предметом многочисленных шуток и мемов.