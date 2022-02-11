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Под Ростовом российские танки намертво увязли в грязи

В соцсетях показали, как увязшие танки пытаются откопать экскаватором
 |  Автор: Юрий Кобзар
Под Ростовом российские танки намертво увязли в грязи
Танки грязи не боятся? / tiktok.com/@a.l.e.k.s.a.n.d.r61

В России колонна танков застряла в грязи. Видео быстро набрало популярность в социальных сетях.

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Ролик с застрявшими танками опубликовал в ТикТоке пользователь по имени Александр. Где и когда был снят ролик, он не уточнил, но по некоторым сведениям это произошло в Ростовской области. Само видео было опубликовано 10 февраля.

"Говорят, танки не буксуют и не застряют. Чуть-чуть не доехали… Вот это да", — комментирует происходящее закадровый голос.

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При этом на видео запечатлена группа танков, намертво увязнувших в грязи. Тут же работает экскаватор, который пытается выкопать из грязи один из танков.

Напомним, в России танк обесточил шесть населенных пунктов. На месте уже работают аварийные бригады, но исправить ситуацию планируют только к пятнице.

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