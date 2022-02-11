Байден поговорит с лидерами ЕС и Канады о ситуации вокруг Украины

Американский лидер Джо Байден проведет переговоры с лидерами ЕС и Канады по ситуации вокруг Украины.

| Автор: Шароди Диана

Ситуация с Россией может быстро выйти из-под контроля, говорит Джо Байден / EPA / UPG

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден сегодня проведет удаленные переговоры с лидерами ЕС и Канады относительно угрозы вторжения России в Украину.

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Об этом заявил журналист CNN Кевина Липтака в Twitter.

Сообщается, что переговоры пройдут вечером, 11 февраля.

Известно, что Джо Байден хотел бы поговорить о сложившейся угрозе вооруженного вторжения в Украину со стороны России с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьером Британии Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Евросовета Шарлем Мишелем, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентами Польши и Румынии Анджеем Дудой и Клаусом Йоханнесом, а также премьером Италии Марио Драги.

По результатам разговора в 21:00 по Киевскому времени советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан проведет брифинг по ситуации вокруг Украины.

"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан присоединится к Джен Псаки на сегодняшнем брифинге в 21:00 на фоне предупреждений госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Россия может вторгнуться в Украину "в любой момент",

-пишет журналист CNN Кейтлин Коллинс в Twitter.

Напомним, в пятницу, 11 февраля, вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов получил ранения украинский военный.