Уоллес и Шойгу обсудили ситуацию в Украине

Сергей Шойгу заверил Бена Уоллеса, что Россия не собирается вторгаться в Украину. Уоллес напомнил, что нападение будет иметь трагические последствия.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Уоллес назвал переговоры конструктивными на пресс-конференции в пятницу, 11 февраля.

"Это была конструктивная и откровенная дискуссия. Я был благодарен, что он согласился со мной встретиться и обсудить разные вопросы, включая ситуацию на украинской границе, а также черновой договор с НАТО", - сказал Уоллес.

"Но мы выслушали заверения министра Шойгу и генерала Герасимова (начальника Генштаба ВС РФ - ред.), которые сказали, что Россия не намерена вторгаться в Украину. Мы установили диалог, в ходе которого выслушали вопросы, вызывающие беспокойство российского правительства", - добавил Уоллес.

Британский министр во время встречи дал ясно понять своему российскому коллеге, что вторжение в Украину будет иметь трагические последствия. Он подчеркнул, что Британия намерена искать любые способы для снижения напряженности.

В то же время Уоллес опроверг сообщения в СМИ о планах Британии по переброске 600 спецназовцев в Украину.

"Нет планов отправить 600 спецназовцев или что-то в этом роде в Украину", - отметил Уоллес.

По его словам, информация, приписываемая источникам в Минобороны Британии, является некорректной. Он уточнил, что в Украину была отправлена небольшая группа военных, чтобы помочь с обучением тому, как обращаться с присланным оборонительным оружием.

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