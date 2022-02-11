Столтенберг предупредил о разных видах агрессии РФ против Украины

Многие офицеры российской разведки сейчас действуют в Украине, предупредил Йенс Столтенберг.

Российское руководство кроме полномасштабного военного вторжения в Украину рассматривает сценарии дестабилизации страны. Об этом в пятницу, 11 февраля, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференцию с румынским президентом Иоганнисом Клаусом.

"Сохраняется риск полномасштабного вторжения в Украину, но также есть и риск других агрессивных действий, включая попытки свергнуть власть в Киеве, гибридные и кибернетические атаки и многие другие виды агрессии со стороны России. В этом нет определенности, но известно, что военное наращивание продолжается. Мы видели угрожающую риторику с российской стороны, и мы знаем, что многие офицеры российской разведки уже действуют в Украине. У нас есть примеры использования Россией силы против Украины в прошлом", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Россия продолжает сосредоточивать значительное количество военных подразделений вдоль границ Украины. А последние маневры российской армии, по его словам, не свидетельствуют в пользу намерений снижения уровня напряжения в регионе.

По его мнению, риск полномасштабной войны в Европе сейчас очень велик. Но при этом у НАТО нет четких данных о возможной дате российского нападения.

Столтенберг напомнил, что НАТО совместно с партнерами и союзниками предлагает России дипломатический путь деэскалации. Было направлено официальное предложение провести неотложную встречу Совета Россия-НАТО. При этом Альянс не готов идти на компромиссы касательно права стран выбирать свой путь.

Ранее сообщалось, что в НАТО приняли решение о размещении военных контингентов в Румынии, Словакии и Болгарии.

Тем временем, в МИД России заявили, что НАТО нагнетает ситуацию вокруг Украины для создания повода нарастить военное присутствие альянса у российских границ. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

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