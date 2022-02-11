ЕС призвал граждан своих стран покинуть Украину

США усилили предупреждения о возможном вторжении России в Украину. В связи с этим Евросоюз скорректировали позицию в области безопасности.

Страны Евросоюза в пятницу, 11 февраля, призвали своих граждан покинуть территорию Украины из-за великой вероятности вторжения России в Украину. Об этом пишет DW.

По всей Европе страны скорректировали свою позицию в области безопасности, поскольку США усилили предупреждения о возможном вторжении России в Украину, отмечает издание. Так, в частности, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерланды, Великобритания, Израиль и США призвали своих граждан покинуть Украину.

Власти США призвали всех американских граждан в Украине немедленно покинуть страну, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы продолжаем сокращать численность сотрудников в посольстве в Киеве. Мы призываем всех американских граждан, которые остаются в Украине, немедленно покинуть страну. Мы не можем предсказать будущее. Но риски достаточно высоки", - сказал Салливан на брифинге.

также отмечается, что США планируют отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ в Украине.

Добавим, своим гражданам воздержаться от любых поездок в Украину рекомендует и МИД Великобритании.

"Министерство рекомендует воздерживаться от любых поездок в Украину. Гражданам Великобритании следует уехать сейчас, пока еще доступен коммерческий транспорт", - заявили в британском МИД.

Канцлер Германии Олаф Шольц поговорил с президентом США Джо Байденом, президентом Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном и подтвердил необходимость жестких и быстрых санкций в случае вторжения в Украину.

"Союзники полны решимости совместно принять быстрые и глубокие санкции против России, если будут дальнейшие нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины", - написал в Twitter официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Он добавил, что все дипломатические усилия направлены на то, чтобы убедить Москву в необходимости деэскалации. Цель - предотвратить войну в Европе.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции в случае вторжения, будут направлены против финансового и энергетического секторов России.

Шесть стран посоветовали не ездить в Украину

Также Черногория, Нидерланды, Япония, Южная Корея и Норвегия посоветовали своим гражданам покинуть территорию Украины из-за российской угрозы. Дипломаты этих стран считают ситуацию в Украине непредсказуемой.



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