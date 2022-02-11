Лидеры ЕС и США говорили об Украине почти 1,5 часа

Во время переговоров обсуждалось "продолжение наращивания Россией военных сил вокруг Украины".

Телефонный разговор лидеров США, Канады и ряда государств Евросоюза по ситуации вокруг Украины, но без Украины в пятницу, 11 февраля, продолжался почти один час 20 минут. Об этом сообщил журналистам по итогам беседы Белый дом, пишет ТАСС.

Итоги консультаций в Вашингтоне пока не раскрывают.

Известно только, что в беседе должны были принять участие, помимо премьера Канады, лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, а также генеральный секретарь НАТО и глава Еврокомиссии.

Во время переговоров обсуждалось "продолжение наращивания Россией военных сил вокруг Украины и дальнейшая координации работы по дипломатии и сдерживанию".

Так, канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил необходимость жестких и быстрых санкций в случае вторжения в Украину, пишет DW. Все дипломатические усилия направлены на то, чтобы убедить Кремль в деэскалации. Цель - предотвратить войну в Европе.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции в случае вторжения, будут направлены против финансового и энергетического секторов России.

Напомним, ЕС призвал граждан своих стран покинуть Украину.

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