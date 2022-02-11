Исчезающий вид. Австралия решила беречь коал

Австралия внесла коал в список исчезающих видов после резкого сокращения их численности на большей части восточного побережья страны.

Коалы теперь будут на особом положении в Австралии. Федеральное правительство заявило, что на особом положении коалы будут в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс, а также на Австралийской столичной территории (ACT). Оно также рекомендовало принять срочные меры для спасения коал, чья среда обитания продолжает сокращаться в том числе и из-за изменений климата.

Что происходит с коалами?

Уже опоздали?

Эти животные являются эндемичными для Австралии. В список "уязвимых" видов они попали только в 2012 году. Некоторые защитники окружающей среды считают, что правительство должно было бы начать действовать гораздо раньше.

"То, что коалы попали в этот список, означает, что отныне действия, направленные на их охрану, получат приоритет", - заявила министр окружающей среды Австралии Сюзан Лей.

Она также добавила, что разрабатывается план мероприятий, направленных на спасение коал, а любые заявки на освоение земель отныне будут рассматриваться в свете того, окажут ли они негативное влияние на их численность.

В прошлом году проведенное в Новом Южном Уэльсе исследование показало, что в отсутствие срочных мер, коалы в этом штате полностью исчезнут к 2050 году.

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Все из-за пожаров?

По имеющимся оценкам, в лесных пожарах так называемого Черного лета 2019-2020 годов в штате Новый Южный Уэльс погибли более 5000 коал, а их ареалы сократились на 24%.

Крупнейшая австралийская организация, занимающаяся охраной коал, утверждает, что сейчас в дикой природе их осталось всего лишь порядка 50 тысяч.

"Всего за несколько десятилетий коалы перешли от широко распространенного вида к виду уязвимому, а потом и к исчезающему. Это - катастрофически быстрая деградация, - говорит Стюарт Бланч, эколог из австралийского отделения Всемирного фонда природы (WWF).

EPA

"Мы, разумеется, приветствуем сегодняшнее решение правительства, но оно не остановит полного исчезновения коал, если не будет сопровождаться более строгими законами и программами, направленными на то, чтобы владельцам земель было выгодно сохранять их среду обитания", - добавил Бланч.

Ученые также предупреждают, что изменение климата приведет к большему числу лесных пожаров и скажется на единственном рационе коал - листьях эвкалипта.

Кроме Нового Южного Уэльса коалы также встречаются в Южной Австралии и Виктории, но, по данным природоохранных организаций, их численность сокращается и в целом по стране.