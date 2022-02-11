Байден хочет провести телефонный разговор с Путиным - Салливан

С президентом РФ готовятся провести телефонные переговоры лидеры США и Франции. Разговор будет направлен на "сдерживание".

Президент США Джо Байден в ближайшее время может провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. О том, в каком формате состоится контакт и когда именно, пока не известно. Об этом заявил на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я ожидал бы, что президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным. Но мне нечего объявить вам на этот счет прямо сейчас", - сказал он.

Тем временем о телефонных переговорах президентов Франции и РФ Эммануэля Макрона и Владимира Путина заявили в Елисейском дворце. Разговор может состояться в субботу, 12 февраля, пишет ТАСС.

У Макрона отметили, что рассчитывают способствовать урегулированию кризиса у границ Украины "через дипломатию, диалог и сдерживание".

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Тем временем ЕС призвал граждан своих стран покинуть Украину. США усилили предупреждения о возможном вторжении России в Украину. В связи с этим Евросоюз скорректировали позицию в области безопасности.



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