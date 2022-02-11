Почта

Белый дом запросил переговоры Байдена и Путина - Песков

Американская сторона направила в Кремль "письменное обращение" с предложением о разговоре двух президентов, уточнил пресс-секретарь Путина.
Белый дом запросил переговоры Байдена и Путина - Песков

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 12 февраля проведут телефонные переговоры по инициативе Вашингтона. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отмечается, что диалог двух лидеров состоится вечером по московскому времени. При этом, по словам Пескова, его проведению "предшествовало письменное обращение американской стороны".

Также представитель российского президента подтвердил, что в этот же день Путин переговорит с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Как анонсировали в Елисейском дворце, беседа состоится в районе полудня по парижскому времени (13:00 по Киеву).

Отметим, переговоры Вашингтона и Парижа с Москвой анонсированы на фоне сообщений Белого дома о том, что Россия может начать вторжение в Украину до завершения Олимпийских игр в Пекине - до 20 февраля.

ЕС призвал граждан своих стран покинуть Украину

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK