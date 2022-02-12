Оттава призывает канадцев покинуть Украину

Канадские дипломаты в Киеве остаются на своих рабочих местах и продолжают предоставлять консульские услуги, отметила глава МИД.

Власти Канады призывают своих граждан немедленно покинуть территорию Украины. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"В то время как мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами и следить за ситуацией, я призываю всех канадцев в Украине принять необходимые меры, чтобы покинуть страну сейчас", - сказала дипломат.

При этом Жоли отметила, что канадские дипломаты остаются на своих рабочих местах и продолжают оказывать консульские услуги.

Напомним, ранее с аналогичным призывом к своим гражданам обратились США, Израиль, Британия, Черногория, Нидерланды, Япония, Южная Корея и Норвегия. Дипломаты этих стран считают ситуацию в Украине непредсказуемой.

Вскоре к ним присоединились власти Эстонии, Северной Македонии, Дании, Нидерландов и Латвии. Они также призвали своих граждан воздержаться от поездок в Украину или покинуть ее территорию из-за угрозы военного конфликта с Россией.

ЕС призвал граждан своих стран покинуть Украину

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