Санкции для РФ исключают меры по SWIFT - Reuters

Запад не намерен отключать Россию от SWIFT, опасаясь ущерба для своих компаний, утверждают медиа.

США и страны Евросоюза находятся на завершительном этапе подготовки рестрикций против России, которые будут введены в случае ее нападения на Украину. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщает агентство Reuters.

Так, ссылаясь на официальных лиц в Вашингтоне и Брюсселе, издание информирует, что в разрабатываемые санкции против РФ не входит отключение ее от международной межбанковской системы SWIFT.

Как указано, такую меру перестали активно рассматривать после возражений со стороны европейских государств.

В свою очередь, агентство Bloomberg утверждает, что санкции Запада против российских банков могут сопровождаться определенными исключениями. Причина такого решения, по данным издания, - желание снизить ущерб для американских и европейских компаний.

Напомним, накануне в ходе телефонного разговора главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы первый заявил, что "пакет тяжелых для РФ санкций уже готов".

SWIFT - самое страшное оружие против России. CNN

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