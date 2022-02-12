Премьер Латвии: ЕС и НАТО обязаны оказать Украине поддержку

Президент России борется против независимости Украины, против ее демократии, отметил глава латвийского правительства.

Скопление российских войск у границ Украины представляет собой "очень реальную угрозу", считает премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. "Мы уже видели учения прошлой весной. Теперь гораздо более высокая концентрация войск", - заявил Кариньш в интервью DW в пятницу, 11 февраля.

Он отметил, что войска РФ расположены не только вблизи украинской границы, но и на белорусской территории - на севере от Украины, где Россия начала совместные с Беларусью военные учения . "Непонятно, будет ли война. Но одно уже ясно: президент Путин борется против независимости Украины, против ее демократии", - сказал глава латвийского правительства, добавив, что государства Европейского Союза и НАТО обязаны оказать Украине поддержку.

Расширение присутствия НАТО

Кришьянис Кариньш считает необходимым усилить военное присутствие НАТО на восточном фланге, особенно в странах Балтии, и важную роль в этом должна сыграть Германия. "Мы не чувствуем прямой военной угрозы, но это, безусловно, очень дестабилизирует весь регион, меняет военную позицию, и мы как страны-члены НАТО должны реагировать", - подчеркнул Кариньш.

На вопрос о вероятности введения санкций против Москвы для предотвращения военной агрессии Кариньш сказал, что пока никаких решений не принято. Но, по его словам, все возможные средства должны быть частью переговоров, "чтобы это было надежным сдерживающим фактором".

Конфликт вокруг Украины

По данным западных спецслужб, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. На Западе опасаются, что Москва готовится к вторжению в соседнюю страну, Кремль отрицает планы такой операции. Январская серия переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ не принесла результатов, как и другие встречи представителей западных стран с российским руководством.

На Западе призывают Москву отвести войска от украинской границы и грозят беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ, а также требует предоставления ей "гарантий безопасности".

Источник: Русская служба DW

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