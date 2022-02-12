США отправят еще 3000 десантников в Польшу

Пентагон направит еще 3000 военных в Польшу, рассказали источники Reuters и CNN. США перебрасывают также истребители F-16 из Германии в Румынию.

Пентагон отправит в ближайшие дни еще 3000 военнослужащих в Польшу. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщают агентство Reuters и телеканал CNN со ссылкой на источники.

Речь идет о переброске бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии из штата Северная Каролина. Один из собеседников Reuters отметил, что приказ был подписан главой Пентагона Ллойдом Остином по распоряжению президента США Джо Байдена. Ранее в феврале 1,7 тысячи бойцов из той же дивизии уже были переброшены в Польшу. Они прибыли в аэропорт города Жешув, расположенного в 90 километрах от Львовской области Украины.

США перебрасывает истребители F-16 из ФРГ в Румынию

В тот же день командование ВВС Соединенных Штатов объявило о передислокации боевых самолетов F-16 из Германии в Румынию. Они будут размещены на авиабазе в Фетешти, менее чем в 100 километрах от Черного моря. Точное количество перебрасываемых истребителей не раскрывается.

Экипажи самолетов будут "тесно сотрудничать с союзниками в Черноморском регионе, чтобы укрепить региональную безопасность во время нынешней напряженности, вызванной наращиванием российской военной мощи вблизи Украины", отмечается на сайте командования ВВС США в Европе.

Источник: Русская служба DW

Напоним, издание Politico сообщило, что Президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами ряда стран Евросоюза и НАТО в пятницу, 11 февраля, заявил им, что нападение РФ на Украину начнется 16 февраля.

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