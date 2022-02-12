Макрон и Путин провели разговор об Украине

Разговор длился более полутора часов и предшествовал звонку, который сделают позже президент США Джо Байден и Владимир Путин.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин сегодня, 12 февраля, провели телефонный разговор. Об этом сообщает Europe 1.

"Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу 1 час 40 минут говорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным в попытке ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что разговор началось в 12:30 по французскому времени. Разговор предшествовал звонку, который сделают позже президент США Джо Байден и Владимир Путин.

Раннее сообщалось, что Путин и Макрон в ходе переговоров 7 февраля подняли вопросы по гарантиям безопасности и ситуации вокруг Украины.

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