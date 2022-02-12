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Авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину

Кабинет министров Нидерландов призвал граждан страны как можно скорее покинуть Украину. Сегодняшний рейс KLM отменен.
Авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину
 

Авиакомпания Нидерландов KLM прекращает полеты в Украину из-за эскалации напряжения. Об этом сообщает NOS.

"Авиакомпания KLM немедленно прекращает полеты в Украину. Рейс, запланированный на сегодняшний вечер, также отменен", - говорится в сообщении.

Обычно KLM совершает рейсы в Киев дважды в день. Представитель авиакомпании сообщил, что клиенты должны связаться с Министерством иностранных дел Нидерландов, для получения дополнительной консультации.

Кабинет министров Нидерландов призвал граждан страны как можно скорее покинуть Украину.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Германии рекомендовало своим гражданам покинуть Украину. Работа консульства в Днепре приостанавливается.

 

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