В Йемене похищены пять сотрудников ООН

Боевики увезли сотрудников ООН в неизвестном направлении. Пока никто не взял на себя ответственность за похищение.

В провинции Абьян на юге Йемена группой вооруженных людей были похищены пятеро сотрудников одной из гуманитарных структур ООН. Вместе с ними в неизвестном направлении увезли и сопровождавших их сотрудников военной полиции. Об этом сообщает Yemen News.

Официальные лица заявили, что сотрудники международной организации были похищены поздно вечером в пятницу, 11 февраля. Среди похищенных - четыре йеменца и иностранец.

Тем временем местные СМИ сообщили, что неизвестные боевики, предположительно являющиеся членами базирующегося в Йемене отделения Аль-Каиды, перехватили автомобиль ООН в районе Мудия к востоку от провинции Абьян.

Пока никто не взял на себя ответственность за похищение.

Представители ООН находились в провинции с рабочей поездкой для изучения гуманитарной ситуации в Абьяне.

Ранее сообщалось, что в Конго приговорили 51 человека к казни за убийство сотрудников ООН. Вооруженные люди остановили на дороге авто, в котором находились гражданка Швеции Зайда Каталан и гражданин США Майкл Шарп. Экспертов ООН вывели в поле и казнили.

