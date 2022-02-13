Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг Украины

Во время телефонного разговора речь также шла о международных отношениях и реакции США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, во время которого стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России", - говорится в сообщении.

У Лукашенко добавили, что собеседники обсудили вопросы международных отношений, "в том числе ситуацию вокруг Украины, и график предстоящих встреч и переговоров".

А накануне Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Байден предупредил Путина о готовности Запада реагировать быстрыми, суровыми и решительными действиями на любую агрессию со стороны РФ против Украины. Макрон в разговоре пытался ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе.