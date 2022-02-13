В Лондоне обрушилось здание, есть пострадавшие
В столице Великобритании Лондоне в результате частичного обрушения здания травмировано 13 человек. Четверых пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает Sky News.
Инцидент произошел вечером в субботу, 12 февраля. Обрушился антресольный этаж в баре Two More Years.
Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи оказали помощь 13 людям. Четверых доставили в больницу."Был просто какой-то треск... Я и мой друг побежали в сторону, и все это рухнуло за считанные секунды", - рассказал очевидец.
Спасатели помогли выбраться семи посетителям заведения.
Причины случившегося не уточняются.
Напомним, в горнолыжном центре в Турции рухнул навес. Под завалами и снегом оказались посетители и сотрудники центра. Восемь человек получили травмы.
А в американском Питтсбурге перед приездом президента Джо Байдена обрушился мост. В районе происшествия ощущался сильный запах природного газа. Обломками рухнувшего моста завалило несколько автомобилей.