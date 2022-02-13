В Якутии при пожаре в жилом доме погибло четверо детей

Всего погибло шесть человек. Предварительная причина пожара - неправильная эксплуатация печи или короткое замыкание.

В России в селе Сунтар Сунтарского района Якутии в результате пожара в ночь на 13 февраля в частном жилом доме погибли шесть человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство начало проверку.

Уточняется, что в ликвидации возгорания принимали участие 12 спасателей и две единицы техники, а общая площадь пожара составила 70 кв. м.

"Предположительная причина - несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи или короткое замыкание электропроводки", - отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что на Донбассе отец с двумя детьми погибли при пожаре. Во время тушения пожара спасатели обнаружили трех погибших – мужчину 1987 года рождения, девочку и мальчика 2020 и 2009 годов рождения. Кроме того, пострадала женщина 1980 года рождения. Ее госпитализировали.

Напомним, под Киевом при пожаре погиб годовалый ребенок. Многодетная мать вышла в туалет, оставив в помещении троих малолетних детей, и уже через несколько минут заметила задымление.