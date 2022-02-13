В Германии пройдут выборы президента

На пост президента Германии претендуют четыре кандидата, но фаворитом считается Франк-Вальтер Штайнмайейр.

Федеральное собрание ФРГ соберется на выборы нового президента страны, который сейчас занимает экс-министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайейр. Об этом сообщется на сайте Бундестага в воскресенье, 13 февраля.

Указано, что на выборах ожидается присутствие экс-канцлера Ангелы Меркель. Если она придет, это станет ее первым публичным мероприятием после окончания срока канцлерских полномочий.

Также федеральные земли направили в Федеральное собрание других известных личностей. Среди присутствующих ожидаются космонавт Александр Герст, вирусолог Кристиан Дростен, футболисты национальной сборной, певцы и актрисы.

Штайнмайер заявил о желании выдвинуться на новый срок еще 28 мая 2021 года. Социал-демократическая партия Германии поддержала его решение. Затем о намерении поддержать Штайнмайера на выборах высказались представители Свободной демократической партии Германии СвДП, "Зеленых" и партийного союза ХДС/ХСС. Таким образом, Штайнмайер загодя заручился поддержкой большинства в Бундестаге и Бундесрате – двух палатах, которые составляют в ФРГ в Федеральное собрание.

Помимо Штайнмайера есть еще три кандидата. Герхарда Траберта, врача из Майнца выдвигают "Левые", правая Альтернатива для Германии предлагает экономиста, профессора Макса Отте. Еще один кандидат предложен партией Свободные избиратели – это единственная женщина-кандидат, астрофизик Штефани Гебауэр.

Федеральное собрание в этот раз будет состоять из 1472 участников. Президента выбирают на пять лет.

Напомним, 29 января президент Италии был переизбран на второй срок. Кандидатуру Серджо Маттареллы согласовали и поддержали все ведущие политические силы Италии. Против выступила только оппозиционная партия Братья Италии и отдельные выборщики.