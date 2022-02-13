Латвия готова принять до 10 тысяч украинских беженцев

Латвийцы с большим пониманием отнесутся к необходимости принять часть украинских беженцев, считают в МВД Литвы.

Власти Латвии готовятся принять до 10 тысяч беженцев в случае полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом накануне заявила министр внутренних дел Латвии Мария Голубева, сообщает национальное телерадиовещание LSM.

По словам Голубевой, ее ведомство уже разработало план и передало для оценки другим министерствам. Она считает, что сейчас не стоит фокусироваться на числах, сколько Латвия могла бы принять, но должно быть понятно, где и как разместить до 10 тысяч человек.

"Этот план существует уже какое-то время, но сейчас важно понимать, что у Украины есть специфические обстоятельства. Во-первых, у нее безвизовый режим с Евросоюзом. Во-вторых, наши жители обоснованно поддерживают стремление Украины укрепить независимость своей страны и территориальную целостность. Это значит, что (латвийцы – ред.) с большим пониманием отнесутся к необходимости принять часть украинских беженцев, если, не дай Бог, произойдет война", – сказала Голубева.

Министр подчеркнула, что к возможному прибытию беженцев нужно быть готовым на государственном уровне.

"Нам нужно предусмотреть все эти вещи. Поэтому мы перешли от общего плана к конкретному, разработанному на случай, если поток людей прибудет именно из Украины. Министерство его подготовило, и мы ждем от других министерств комментариев и предложений по его улучшению", – отметила глава. МВД в Латвии.

Напомним, Эстония будет готова разместить у себя 2000 беженцев из Украины, если будет острая необходимость – до 20 тысяч. Об этом заявила министр социальной защиты страны Сигне Рийсало.

А в конце января стало известно, что Польша ждет миллион беженцев из Украины. Власти страны уже ведут подготовку переходов, а также обеспечение украинцев медицинским обслуживанием, проживанием и питанием.