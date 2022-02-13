Байден пообещал быструю реакцию на агрессию РФ

Согласно сообщению Белого дома, в ходе разговора Байден заверил Зеленского, что "США быстро и решительно отреагируют на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины".

Президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому быструю и решительную реакцию США на возможную дальнейшую российскую агрессию, говорится в сообщении Белого дома в Twitter.

Согласно сообщению Белого дома, в ходе разговора Байден заверил Зеленского, что "США быстро и решительно отреагируют на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины".

"Лидеры согласились с необходимостью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи", - говорится в сообщении.

Напомним, что оставшиеся в Украине после волны эвакуации дипломатические сотрудники посольства Соединенных штатов Америки переезжают работать во Львов.

Байден в ходе переговоров с лидерами ряда стран Евросоюза и НАТО в пятницу, 11 февраля, заявил им, что нападение РФ на Украину начнется 16 февраля.

В этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на разведку США сообщило, что Россия планирует начать полномасштабное вторжение на территорию Украины 15 февраля.