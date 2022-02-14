Латвия эвакуировала семьи дипломатов из Украины
Семьи латвийских дипломатов покинули территорию Украины, латвийцев призывают также уехать из страны. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.
"Члены семей сотрудников посольства Латвии в Украине (граждане Латвии) уехали из Украины. Учитывая, что некоторые авиакомпании прекращают полеты в Украину, повторно прошу не ехать в Украину и по возможности быстрее покинуть Украину", - говорится в сообщении.
В то же время Ринкевичс заверил, что посольство Латвии в Киеве продолжает работу.
По данным МИД Латвии, в Украине сейчас с кратковременным визитом находятся около двух тысяч латвийцев, еще 900 сограждан постоянно проживают в нашей стране.
Как сообщалось, оставшиеся в Украине после волны эвакуации дипломатические сотрудники посольства США переезжают работать во Львов.