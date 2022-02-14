Латвия эвакуировала семьи дипломатов из Украины

Рига также призывает латвийцев не ехать в Украину и как можно скорее покинуть ее территорию.

Семьи латвийских дипломатов покинули территорию Украины, латвийцев призывают также уехать из страны. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

"Члены семей сотрудников посольства Латвии в Украине (граждане Латвии) уехали из Украины. Учитывая, что некоторые авиакомпании прекращают полеты в Украину, повторно прошу не ехать в Украину и по возможности быстрее покинуть Украину", - говорится в сообщении.

В то же время Ринкевичс заверил, что посольство Латвии в Киеве продолжает работу.

По данным МИД Латвии, в Украине сейчас с кратковременным визитом находятся около двух тысяч латвийцев, еще 900 сограждан постоянно проживают в нашей стране.

Как сообщалось, оставшиеся в Украине после волны эвакуации дипломатические сотрудники посольства США переезжают работать во Львов.