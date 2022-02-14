Porsche показала 123-летний электромобиль

Впервые электрокар проехался по улицам австрийской столицы, Вены, 26 июня 1898 года.

В музее компании Porsche выставлен среднемоторный электромобиль Egger-Lohner C2 Phaeton, построенный в 1898 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Новый экспонат называют одним из самых важных в коллекции, поскольку это старейшая из сохранившихся машин Porsche, над которыми работал Фердинанд Порше.

Как указано, Egger-Lohner C2 Phaeton приводился в движение электродвигателем Octagon, установленным перед задней осью. Двигатель получил такое название из-за своей восьмигранной формы. Он обеспечивал мощность в три лошадиных силы, что позволяло разогнать авто до 35 км/ч.

Впервые этот электрокар проехался по улицам австрийской столицы, Вены, 26 июня 1898 года. А 28 сентября 1899 года Фердинанд Порше принял на нем участие в гонках в Берлине. Он занял первое место, на 18 минут опередив ближайшего соперника.

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В 1902 году Egger-Lohner C2 Phaeton исчез. Его обнаружили только в 2014 году на одном из складов в Австрии. После реставрации автомобиль выставили в музее Porsche.