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В Грузии произошло сильное землетрясение

Подземные толчки ощущались в ряде населенных пунктов страны, в частности в Тбилиси и Батуми.
В Грузии произошло сильное землетрясение
В Грузии зафиксирована сейсмическая активность / pixabay.com

На юге Грузии в воскресенье, 13 февраля, произошло землетрясение магнитудой 6,2. О жертвах и разрушениях не сообщалось, пишет ТАСС.

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Как указано, подземные толчки были зафиксированы в 22:25 по местному времени (20:25 по Киеву). Эпицентром удара стихии стало село Самеба, расположенное неподалеку от границы с Арменией, однако толчки ощущались и в других населенных пунктах страны, в частности в Тбилиси и Батуми.

По данным властей муниципалитета, где произошло землетрясение, разрушений не было и обошлось без жертв. Некоторое время в регионе было отключено электроснабжение, но его скоро восстановили.

После первого землетрясения в Самебе произошли еще два. Первое - силой 4,5 балла - зафиксировали через три минуты, второе - магнитудой 4,1 - через десять минут.

 

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