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США эвакуируют из Киева всех своих дипломатов в ближайшие два дня - СМИ

Подразумевает ли эта эвакуация выезд американцев из Украины, пока не известно. Ранее дипломаты США начали переезд во Львов.
США эвакуируют из Киева всех своих дипломатов в ближайшие два дня - СМИ
Посольство США в Киеве приостанавливает работу / eadaily.com

Власти США намерены в ближайшие двое суток вывезти из Киева всех американских служащих. Об этом вечером в воскресенье, 13 февраля, сообщил телеканал CBS.

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"Администрация (президента США Джо - ред.) Байдена готовится вывести весь американский персонал из Киева в течение следующих 24-48 часов", - говорится в сообщении.

При этом медиа не уточняет, подразумевает ли эта эвакуация выезд американцев из Украины.

Напомним, накануне стало известно, что оставшиеся в Украине после волны эвакуации дипломатические сотрудники посольства США переезжают работать во Львов. Это решение было принято срочно, переезд уже идет.

Аналогичное решение приняли власти Канады и Германии.

 

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