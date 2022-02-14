РФ ответила на требование Киева объяснить активность на границе - СМИ

В России заявили, что запрос Украины в соответствии с Венским документом ОБСЕ является неприемлемым.

В РФ заявили, что не ведут необычной военной деятельности на границе / facebook.com/mod.mil.rus

В России сочли неприемлемыми требования предоставить детальные объяснения относительно своей военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму. Об этом в ночь на понедельник, 14 февраля, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

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По его данным, Москва уже отреагировала на требования Украины.

"В ответе говорится, что она не ведет никакой необычной военной деятельности на своей территории и что запрос Украины в соответствии с Венским документом ОБСЕ является неприемлемым", - сообщил он.

Ранее Украина потребовала от РФ в течение 48 часов дать разъяснения по военной деятельности у границ и во временно оккупированном Крыму в рамках Венского документа.

После того, как Украина не получила ответа, в МИД объявили о созыве срочной встречи с Россией и остальными странами-участницами Венского документа.