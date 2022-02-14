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В Грузии зафиксировали второе землетрясение за день

Эпицентр подземных толчков находился возле границы с Арменией. О жертвах и разрушениях не сообщается.
В Грузии зафиксировали второе землетрясение за день

В Грузии случилось второе за день землетрясение - подземные толчки, магнитудой 3,9, зафиксировали у села Самеба Дманисского района у границы с Арменией. Об этом сообщает Центр сейсмического мониторинга при Университете Илии в понедельник, 14 февраля.

"Сегодня в 16:13 по тбилисскому времени у села Самеба произошло землетрясение магнитудой 3,9", - сказано в сообщении.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Напомним, что ранее у побережья Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр подземных толчков располагался в 63 километрах к югу от города Уналашка, где проживают более 4 тысяч человек.

Также сообщалось, что на юге Японии произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие. Эпицентр стихийного бедствия находился в 24 километрах от города Саики с населением 73 тысячи человек.

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