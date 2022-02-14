США намерены предложить Украине кредитные гарантии на $1 млрд - СМИ

Вашингтон планирует предпринять такой шаг для укрепления экономики Украины, которая пострадала из-за паники, вызванной возможным вторжением РФ.

Соединенные Штаты Америки намерены предложить Украине гарантии суверенного долга на сумму $1 млрд. Об этом сообщил в Twitter журналист телеканала Fox News Чад Перграм.

По его словам, об этом некоторым членам Палаты представителей Конгресса США сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе телефонного брифинга.

Отмечается, что Вашингтон планирует предпринять такой шаг для укрепления экономики Украины, которая пострадала из-за паники, вызванной возможным вторжением РФ.

Ранее сообщалось, что Украина получит финансовую помощь от США.

Кроме того, правительство Великобритании выделит Украине 88 миллионов фунтов стерлингов.

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