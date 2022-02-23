"Пнули под зад Николая I в Крыму – можем повторить", - британский министр
Великобритания может повторить для России уроки Крымской войны 1853-1856 гг., если Кремль продолжит конфронтацию с Западом. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Guardian.
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Отмечается, что Уоллес разоткровенничался в беседе с одним из военнослужащих в здании Конной гвардии в Вестминстере. Эту беседу подслушали журналисты.
Так, Уоллес заявил, что нынешний российский президент повторил ошибку царя Николай I во время Крымской войны – он не имеет союзников. При этом министр охарактеризовал Путина как человека, который "слетел с катушек".
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Уоллес отметил, что в Великобритании есть 1000 человек, готовых отреагировать на кризис, и добавил:
"Шотландские гвардейцы пнули под зад царя Николая I в 1853 году в Крыму – мы всегда можем сделать это снова", - сказал Уоллес.
Напомним, США перебрасывают войска в Прибалтику. Из Германии, Италии и Греции в страны Балтии перебазируют солдат и авиацию.
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