"Пнули под зад Николая I в Крыму – можем повторить", - британский министр

Глава Минобороны Великобритании сделал резкое заявление в частной беседе

Великобритания может повторить для России уроки Крымской войны 1853-1856 гг., если Кремль продолжит конфронтацию с Западом. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Guardian.

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Отмечается, что Уоллес разоткровенничался в беседе с одним из военнослужащих в здании Конной гвардии в Вестминстере. Эту беседу подслушали журналисты.

Так, Уоллес заявил, что нынешний российский президент повторил ошибку царя Николай I во время Крымской войны – он не имеет союзников. При этом министр охарактеризовал Путина как человека, который "слетел с катушек".

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Уоллес отметил, что в Великобритании есть 1000 человек, готовых отреагировать на кризис, и добавил:

"Шотландские гвардейцы пнули под зад царя Николая I в 1853 году в Крыму – мы всегда можем сделать это снова", - сказал Уоллес.

Напомним, США перебрасывают войска в Прибалтику. Из Германии, Италии и Греции в страны Балтии перебазируют солдат и авиацию.

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