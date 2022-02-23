Решение РФ о признании "ЛДНР" не соответствует Уставу ООН - Гутерриш
Генеральный секретарь ООН также предложил свое посредничество ради урегулирования ситуации вокруг Украины.
Признание Россией "ДНР" и "ЛНР" не соответствует принципам Устава ООН. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, призвавший к установлению перемирия в Украине, пишет ТАСС.
"Пришло время установить прекращение огня и вернуться на путь диалога и переговоров для спасения населения Украины", - сказал он в среду, 23 февраля, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по теме временно оккупированных территорий Украины.
Генсек ООН также заявил, что готов к посредничеству по ситуации вокруг Украины.
"Мое содействие в посредничестве остается доступным. Мы не можем и не будем успокаиваться в поиске мирного решения", - отметил он.
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