В ЕС созывают экстренный саммит из-за действий России

Среди главных вопросов: защита мирового порядка, привлечение России к ответственности за ее действия и поддержка Украины.

В Евросоюзе, в связи с признанием Россией "ЛДНР", созывают экстренный саммит глав государств и правительств ЕС. Он назначен на четверг, 24 февраля. Об этом говорится в опубликованном в среду письме председателя Евросовета Шарля Мишеля, адресованном 27 лидерам стран сообщества.

"Агрессивные действия Российской Федерации нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины. Они также подрывают порядок европейской безопасности. Важно, чтобы мы по-прежнему были едины и решительны и совместно определяли наш коллективный подход и действия. Поэтому я хотел бы пригласить вас на специальное заседание Евросовета в четверг, 24 февраля, которое состоится очно в Брюсселе и начнется в 20:00 (21:00 по Киеву)", - говорится в сообщении.

Среди вопросов, которые Мишель предлагает лидерам обсудить на саммите, - "как поступить с Россией".

"Я хотел бы, чтобы мы обсудили: последние события; как мы защищаем международный порядок, основанный на правилах; как мы поступаем с Россией, в частности привлекая ее к ответственности за ее действия; как мы будем и дальше поддерживать Украину и ее народ", - заявил он.

Глава Европарламента Роберта Метсола сообщила в свою очередь, что созвала экстренную встречу 24 февраля с лидерами политических групп для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Напомним, сегодня ЕС объявил санкции против РФ за признание "ЛДНР". Санкции введены против 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавшего за признание "ЛДНР", а также против 27 физических и юридических лиц России. Также введены санкции в отношении госдолга РФ, ограничен доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам ЕС.