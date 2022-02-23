Италия предоставит Украине финпомощь на 110 млн евро

Средства будут направлены для поддержки населения и экономики в сферах, которые будут согласованы с украинскими властями.

Италия планирует выделить 110 млн евро финансовой помощи Украине. Об этом сказал министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо во время брифинга в Сенате парламента Италии, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 23 февраля.

По его словам, средства будут направлены для поддержки населения и экономики в сферах, которые будут согласованы с украинскими властями.

"Мы также намерены помочь Комитету Международного Красного Креста в гуманитарной сфере", – добавил он, комментируя итоги своего визита в Киев на минувшей неделе.

Ранее в среду правительство Великобритании объявило новый экономический пакет поддержки для Украины. Лондон гарантирует Киеву кредиты на сумму до $500 млн.